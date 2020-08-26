Eylül'de yüz yüze eğitim mümkün mü? Özel okul velileri neden isyanda? DW Türkçe yayınında Mirgün Cabas'a konuk olan halk ve okul sağlığı uzmanı Prof. Türkan Günay Eylül'de yüz yüze eğitimin hangi şartlarda mümkün olabileceğini anlattı.

DW Türkçe yayınında Mirgün Cabas'a konuk olan halk ve okul sağlığı uzmanı Prof. Türkan Günay Eylül'de yüz yüze eğitimin hangi şartlarda mümkün olabileceğini anlattı. Diğer yandan özel okul velileri indirim istiyor, eğitim uzaktan devam edecekse aynı ücreti ödemek istemiyor. Kaynak: DailyMotion.com