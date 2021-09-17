Eylül ayında Xbox Live Gold'a iki ücretsiz oyun daha eklendi - Haberler
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Eylül ayında Xbox Live Gold'a iki ücretsiz oyun daha eklendi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Eylül ayında Xbox Live Gold'a iki ücretsiz oyun daha eklendi

Xbox oyuncuları yalnızca sınırlı bir süre için Game Pass Ultimate ve Live Gold'da iki oyun daha ücretsiz durumda.

Xbox Live Gold, Microsoft tarafından oluşturulan ve işletilen çevrimiçi çok oyunculu bir oyun ve dijital medya dağıtım hizmetidir. Aylık veya yıllık abonelikler için, kullanıcılar mağaza fırsatlarına, erişim, gelecek oyunlara ara sıra erken erişime ve ağda oynayan oyuncular topluluğuna giriş elde edecek.

Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ihtiyacı olduğunu ve her iki oyunun da şu anda Microsoft Store ve Xbox Marketplace'ten alınabileceğini belirtmek gerekir.

MULAKA

Eylül ayında Xbox Live Gold'a iki ücretsiz oyun daha eklendi

Mulaka, Kuzey Meksika'da geçiyor ve yerli Tarahumara kültürünün bir şamanı olan Sukuruame olarak oyuncuları, bölgenin mitolojisine dayanan yaratıklarla savaşmak için yarı tanrıların güçlerinden faydalanmak adına bir yolculuğa çıkarır. Mulaka'yı 16 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında alabilirsiniz.

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SAMURAI SHODOWN 2

Eylül ayında Xbox Live Gold'a iki ücretsiz oyun daha eklendi

Aduketlerin havalarda uçuştuğu, rakiplerinin omuriliklerinin söküldüğü, şekilli dövüşçülerin alay edercesine kapıştığı dövüş oyunlarının yağdığı yıllarda girişte bahsettiğim eşsiz hissiyatı verebildiği için ünlü olmuştur Samurai Shodown II. Öyle ardı ardına özel hareketler ve yüksek kombolar yapamazsınız. Dövüş yavaş ilerler, önemli olan rakibinizin bir anlık açığını yakalayabilmektir. Zira kimi zaman uzun süre çarpışan silahların sesleri duyulur sadece. Ne zaman en çabuk bir saplama hamlesi, ne zaman rakibinizi salam gibi dilimleyecek bir kesme hamlesi yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eylül ayında Xbox Live Gold'a iki ücretsiz oyun daha eklendi - Haberler
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