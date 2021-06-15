Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Ülke genelinde koronayla mücadele kapsamında aşılanma devam ediyor. Günlük 800 bin doz aşı sayısına ulaşılan ülkemizde bu hızla gidilirse Eylül ayında Türkiye'nin tamamı aşılanmış olacak.

Çin'de ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona ile mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşılanmanın 35 milyonuncu dozunun Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığını duyurdu.

BAKAN KOCA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Koca, "An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" sözlerine yer verdi.

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak

BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ TOPLAM OLMAK ÜZERE NÜFUSUN YÜZDE 59'U AŞILANDI

CNN Türk'te Göksu Öngeren Özgür, aşılamadaki son durumu değerlendirdi. Son verilere göre, ülkede çocuk nüfusu dahil edilmediği takdirde aşılanması gereken nüfus 60 milyon. Şu ana kadar 1. ve 2. doz toplam olmak üzere nüfusun yüzde 59'u aşılandı.

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak

AYDA 24 MİLYON AŞILAMA YAPMAK MÜMKÜN

Aşılama bu hızla giderse kalan yüzde 36'lık tüm nüfus Eylül ayında aşılanmış olacak. Günlük aşılamada sayısı olarak 800 binlere kadar çıkıldı. Bu hızla gidilirse ayda 24 milyon aşılama yapmak da mümkün.

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:03:44. #1.16#

title