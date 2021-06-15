Koronayla mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bu gidişle Eylül ayında tüm nüfus aşılanmış olacak

Ülke genelinde koronayla mücadele kapsamında aşılanma devam ediyor. Günlük 800 bin doz aşı sayısına ulaşılan ülkemizde bu hızla gidilirse Eylül ayında Türkiye'nin tamamı aşılanmış olacak.

Çin'de ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona ile mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşılanmanın 35 milyonuncu dozunun Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığını duyurdu.

BAKAN KOCA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Koca, "An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" sözlerine yer verdi.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ TOPLAM OLMAK ÜZERE NÜFUSUN YÜZDE 59'U AŞILANDI

CNN Türk'te Göksu Öngeren Özgür, aşılamadaki son durumu değerlendirdi. Son verilere göre, ülkede çocuk nüfusu dahil edilmediği takdirde aşılanması gereken nüfus 60 milyon. Şu ana kadar 1. ve 2. doz toplam olmak üzere nüfusun yüzde 59'u aşılandı.

AYDA 24 MİLYON AŞILAMA YAPMAK MÜMKÜN

Aşılama bu hızla giderse kalan yüzde 36'lık tüm nüfus Eylül ayında aşılanmış olacak. Günlük aşılamada sayısı olarak 800 binlere kadar çıkıldı. Bu hızla gidilirse ayda 24 milyon aşılama yapmak da mümkün.