Eylül anlamı: Eylül ne demek? Eylül ayı doğa takvimi
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Eylül anlamı: Eylül ne demek? Eylül ayı doğa takvimi

Eylül ayı ile birlikte doğada değişimler meydana gelir. Yaz ayı sonlanmaya başlar ve sonbahar yüzünü gösterir. Peki, Eylül kelime anlamı olarak ne demek? 12 aydan biri olan Eylül anlamı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Eylül anlamı: Eylül ne demek? Eylül ayı doğa takvimi
01.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:20

Ay ismi olan Eylül, birçok bebeğin de adı olmuştur. Eylül kelimesi, herkese farklı şeyler hissettirirken, bambaşka şeyler de yaşatır. Bu ayla birlikte doğa yeşil yüzünden vazgeçerek, sararmaya başlar. Eylül kelimesi ise anlam olarak üzüm ayı demektir. Eylül ayında ne gibi değişimler olur?

EYLÜL NE DEMEK?

Eylül kelimesi Süryanice'de "aylul" (üzüm), yani "üzüm ayı" anlamında kullanılır. Mezopotamya dillerinde hep ortak isim olarak kullanılır. Mevsim olan Eylül, sonbaharın habercisidir.

Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Eylül ayı ile gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Böylelikle kışın geldiği bilinir.

EYLÜL AYI DOĞA TAKVİMİ

Kış ayı öncesi canlıları doğanı değişimine hazırlayan Eylül ayı sayısız şarkıya, şiire, öyküye konu olmuştur. Yaşattıkları gibi hissettirdikleri hep hüzün dolu olmuştur. Eylül ayının doğa takvimişu şekilde işliyor:

1 Eylül: Yeniay

6 Eylül: Bıldırcın fırtınası

7 Eylül: Yaz sonu fırtınası, sebzelerin soğuklardan etkilenmeye başlaması

13 Eylül: Çaylak fırtınası

15 Eylül: Bağ bozumunun bitişi

16 Eylül: Dolunay

21 Eylül: Günle gecenin eşitlenmesi

25 - 28 Eylül: Kestane karası fırtınası

29 Eylül: Turna geçimi fırtınası, turnaların göçü

30 Eylül: Kırlangıç ve ebabillerin göç etmesi

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