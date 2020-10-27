Eylem Eğin, Muhlis Akarsu'nun türkülerini yeni jenerasyona sevdirecek

Türk Halk Müziği'nin genç sesi Eylem Eğin, yeni tekli çalışmasında unutulmaz halk ozanı Muhlis Akarsu'nun 'Deli Deli' adlı türküsünü yorumladı

Türk Halk Müziği'nin genç ve başarılı ismi Eylem Eğin, Özdemir Plak etiketiyle çıkardığı yeni tekli çalışmasında, Sivas Madımak Otel'de ki katliamda hayatını kaybeden ünlü halk ozanı Muhlis Akarsu'nun Deli Deli adlı türküsünü yorumladı.

'YENİ JENARSYONA TÜRKÜLERİ SEVDİRECEĞİM'

Türküye, Yekta Özbilen'in yönetmenliğinde bir de klip çekti. Eylem Eğin "Amacım büyük üstat Muhlis Akarsu'nun bestelerini yeni jenerasyonla tanıştırıp sevdirmek" dedi.& ;

ALMANCA'YI EN İYİ KONUŞAN TÜRK ÇOCUĞU SEÇİLDİ

Almanya doğumlu Eylem Eğin, tüm eğitimini Almanya'da tamamladı. Çocukken "Almanca'yı en iyi konuşan Türk çocuk" ve "Almanca En İyi Şiir Okuyan Türk Çocuk" seçildi. Müzik eğitimini Erdal Erzincan'dan aldı.& ; İlk albümü Sen/Siz ile müzik dünyasına adım attı. 13 eserden oluşan albümde birbirinden değerli beste sahipleriyle ve müzisyenlerle çalışılmış ve ortaya EYLEMCE dediğimiz bir tarz ortaya çıkmıştır.

Albümde büyük ozan Mahsuni Şerif'ten de bir eser okunmuştur. SEN/SİZ; Türk Halk Müziği ezgilerinin farklı tınılarla buluştuğu Türkiye'nin etnik pop tarzındaki ilk albümlerindendir.





Kaynak: Snob Magazin