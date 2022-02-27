Eyfel kulesi, Ukrayna'nın bayrak renkleri sarı maviye büründü - Haberler

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Eyfel kulesi, Ukrayna'nın bayrak renkleri sarı maviye büründü

AA, Esra Taşkın - Güncel
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Eyfel kulesi, Ukrayna'nın bayrak renkleri sarı maviye büründü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne, destek amaçlı Ukrayna'nın bayrak renkleri yansıtıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne, destek amaçlı Ukrayna'nın bayrak renkleri yansıtıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo talebi üzerine, Ukrayna'ya destek amacıyla Eyfel Kulesi ülkenin bayrak renkleri olan sarı maviye büründü.

Bugün 18.00'de de aynı uygulama tekrarlanacak.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Eyfel Kulesi, Ukrayna, Fransa, Paris, Güncel, Haberler

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