Eyfel kulesi, Ukrayna'nın bayrak renkleri sarı maviye büründü
AA, Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne, destek amaçlı Ukrayna'nın bayrak renkleri yansıtıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne, destek amaçlı Ukrayna'nın bayrak renkleri yansıtıldı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo talebi üzerine, Ukrayna'ya destek amacıyla Eyfel Kulesi ülkenin bayrak renkleri olan sarı maviye büründü.
Bugün 18.00'de de aynı uygulama tekrarlanacak.
AA / Esra Taşkın - Güncel