Ey.malatyaspor Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar ve seçim nedeniyle verilen arayı Antalya'da kamp çalışması yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, İzlanda Süper Lig ekiplerinden İBV-Vestmannaeyjar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e milli maçlar ve seçim nedeniyle verilen ara nedeniyle 22 Mart'ta Antalya'da kampa girmişti. Kamp dönüşü üst üste hem kupa hem de ligde zorlu maçlar oynayacak olan sarı kırmızılılar, İzlanda Süper Lig ekiplerinden İBV-Vestmannaeyjar ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Cornelia Sport Center sahasında oynanan mücadeleye Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Ceddy Farnolle, Bülent Cevahir, Mustafa Akbaş, Arturo Rafeal Mina Meza, İssam Chebake, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Michael Pereira, Guilherme Costa Margues, Ömer Şişmanoğlu on biriyle çıktı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Sarı kırmızılı takım oyuna ikinci yarıda dahil olan Danijel Aleksic'in 48. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İBV-Vestmannaeyjar 57. dakikada Sindri Snaer Magnsson'un kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA