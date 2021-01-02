EXXEN Yetiş Zeynep konusu oyuncuları! EXXEN Yetiş Zeynep ne zaman başlayacak?

1 Ocak tarihinde başlayan ve içinde birçok proje bulunan EXXEN Yetiş Zeynep konusu oyuncuları! EXXEN Yetiş Zeynep ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital kanal EXXEN Yetiş Zeynep konusu oyuncuları! EXXEN Yetiş Zeynep ne zaman başlayacak?

EXXEN YETİŞ ZEYNEP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetiş Zeynep programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Yetiş Zeynep başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Yetiş Zeynep izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

EXXEN YETİŞ ZEYNEP OYUNCULARI

Yetiş Zeynep'in oyuncu kadrosu: Keremcem ve Ece Dizdar. Diğer başarılı başrol oyuncu ise Aslı Bekiroğlu.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Zeynep rolünü canlandıracak karakter Aslı Bekiroğlu 1995 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. Güzel oyuncu kısa sürede kazandığı sevecenliği ile halkın beğenisini kazanmıştır. Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı dizilerden birkaçı; Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım dizilerin de oynamıştır.

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