Exxen yeni bölüm fragmanı! Exxen Öğrenci Evi fragmanı izle! öğrenci evi oyuncuları!
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Exxen yeni bölüm fragmanı! Exxen Öğrenci Evi fragmanı izle! öğrenci evi oyuncuları!

30.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:13

Ocak ayında izleyicisiyle buluşturacağı Exxen platformunda yer alan Exxen yeni bölüm fragmanı! Exxen Öğrenci Evi fragmanı izle! öğrenci evi oyuncuları!

Aylık ücretinin 9.90 TL olacağını belirten Acun Ilıcalı, birçok farklı yapımı içerisinde barındırmaktadır. Exxen yeni bölüm fragmanı! Exxen Öğrenci Evi fragmanı izle! öğrenci evi oyuncuları!

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ FRAGMANI YAYINLANDI!

Fragmanı yayınlanan ve merak uyandıran Exxen'de yayınlanak Öğrenci Evi,Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER YER ALACAK?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.

Exxen yeni bölüm fragmanı! Exxen Öğrenci Evi fragmanı izle! öğrenci evi oyuncuları!
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