EXXEN | Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır ne zaman başlıyor? Volkan Öge kimdir, kaç yaşındadır?

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital projesi Exxen, her geçen gün yeni projelerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Acun ılıcalı Exxen platformu için şimdi de yeni bir program duyurdu: "Kesin Yaşanmıştır" Ünlü Youtuber Volkan Öge'nin komik ve eğlendiren içerikleri Kesin Yaşanmıştır ile Exxen'de olacak!

Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır Exxen platformunun duyurduğu son proje! Acun Ilıcalı Exxen dijital platformu için gün saymaya başladı! Exxen dizileri yarışmalarına bugün bir yenisi eklendi. Youtube'un sevilen ismi Volkan Öge'nin güldüren, şaşırtan ve bütün duyguları bir arada yaşatan eğlenceli programı Kesin Yaşanmıştır şimdiden heyecan uyandırdı! Peki, Exxen Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır ne zaman başlıyor? Volkan Öge kimdir?

VOLKAN ÖGE KESİN YAŞANMIŞTIR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Volkan Öge Kesin Yaşanmıştırwww.exxen.com ve Exxen mobil uygulanması üzerinden izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

VOLKAN ÖGE KİMDİR?

Volkan Öge 30 yaşındadır. Batesmotelpro ya da Bates Motel Pro ile uzun yıllardır Youtube içeriği üreten Volkan Öge, Batesmotelpro ekibinin yazarı, oyuncusu, zaman zaman şarkıcısı ve hatta bas gitaristidir. Youtube da son zaman İngilizce ve Cambly üzerinden yaptığı içerikleri oldukça izlenmekte ve güldürmektedir. İçeriklerinin çoğunu kendi yazan Volkan Öge, aslında bir İnşaat Mühendisidir. Kesin Yaşanmıştır programı da Youtube da uzun zaman önce yayınladığı ve oldukça güldüren bir programdır. Kesin Yaşanmıştır Exxen üzerinden yeni konular ve içeriklerle 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren güldürmeye devam edecektir.

Volkan Öge TED konuşmacısı olarak da TED X'te yer almıştır.