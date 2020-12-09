Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak? Exxen üyelik ücreti belli oldu mu? Exxen abonelik kaç TL olacak? Exxen kaç lira olacak? Exxen ücretli mi?
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Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak? Exxen üyelik ücreti belli oldu mu? Exxen abonelik kaç TL olacak? Exxen kaç lira olacak? Exxen ücretli mi?

09.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:52
Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak? Exxen üyelik ücreti belli oldu mu? Exxen abonelik kaç TL olacak? Exxen kaç lira olacak? Exxen ücretli mi?

Yeni platformu Exxen'den hakkında açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, Exxen'in üyelik, abonelik ücretleri ve Exxen yapım masrafları hakkında bilgeler verdi. Peki, Exxen üyelik ücreti belli oldu mu? Exxen abonelik kaç TL olacak? Exxen kaç lira olacak? Exxen ücretli mi? Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk oldu. Yeni kurduğu platformundan bahseden Ilıcalı, xxen hakkında detaylar verdi. Peki, Exxen üyelik ücreti ne kadar olacak? Exxen üyelik ücreti belli oldu mu? Exxen abonelik kaç TL olacak? Exxen kaç lira olacak? Exxen ücretli mi?

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Platformun üyelik ücretlerinden bahseden Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı olacak bir reklamsız. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Buna gel bedava seyret dememizin şansı yok. Rahatsız etmeyecek şekilde reklamlı olanı bir fiyattan çıkacağız. Bu fiyat da bütün öğrenci kardeşlerimizin ulaşacağı şekilde. Önemli sponsorlarımız da olacak ve onlar gençler için daha da indirim yapacak."

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