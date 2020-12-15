Exxen sunucusu Uğur Şengül kimdir? Uğur Şengül kaç yaşında, nereli? Exxen projeleri neler?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan internet platformu Exxen projelerinin detayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Uğur Şengül'ün yapacağı programın gündeme gelmesiyle Uğur Şengül kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak edildi.

Acun Ilıcalı tarafından duyurusu yapılan Exxen'in detayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Uğur Şengül'ün de Exxen'de yer alacağı öğrenildi. Peki, Uğur Şengül kimdir?

EXXEN SUNUCUSU UĞUR ŞENGÜL KİMDİR?

Youtuber olarak adını duyuran genç isim, içerik üreticisidir. Youtube kanalının dışında Damla Altun ve Fuat Sarıgül kanallarında da yer alıyor.