EXXEN Sihirli Annem ilk tanıtımı izle! Sihirli Annem oyuncuları! EXXEN Sihirli Annem ne zaman başlayacak?

7'den 70'e herkesin severek izlediği EXXEN Sihirli Annem ilk tanıtımı izle! Sihirli Annem oyuncuları! EXXEN Sihirli Annem ne zaman başlayacak?

İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan EXXEN Sihirli Annem ilk tanıtımı izle! Sihirli Annem oyuncuları! EXXEN Sihirli Annem ne zaman başlayacak?

EXXEN SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sihirli Annem 1 Ocak'ta #EXXEN'de! Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Sihirli Annem, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.

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