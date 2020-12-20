Exxen platformunda yer alacak yapımlar duyuruldu

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen'de yayınlanacak olan bazı dizi ve programlar afişlerle kamuoyuna duyuruldu. Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Şeref Bey' dizisi, Hakan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, Tolga Çevik'in stand-up gösterisi 'Tolg Show' ve Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılıç'ın 'Gibi' dizisi yeni yılda Exxen'de olacak.

Acun Ilıcalı'nın geçen aylarda duyurduğu Exxen projesi herkes tarafından merak edilirken, platformda yer alacak yapımların tanıtımı yapılmaya başlandı.

4 PROJE DUYURULDU

Birbirinden başarılı isimleri ve yapımları bünyesine katmaya hazırlanan Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan 4 projeyi kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; 'Şeref Bey' dizisi, 'Gibi' dizisi, Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı ve Tolga Çevik'in stand-up gösterisi 'Tolg Show' yeni sezonda Exxen bünyesinde yer alacak.

ŞEREF BEY

Karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi... Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat ve Sungar gibi isimler yer alıyor.

KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden hazırladığı programı izleyenlerin en çok konuştuğu programlardan biri olmuştu. Konuşanlar programı da 1 Ocak'tan itibaren yayın hayatına Exxen'de devam edecek.

GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de Exxen'de olacak.

TOLG SHOW

Tolga Çevik'in uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü stand-up gösterisi Tolg Show da filtresiz olarak Exxen'de olacak.