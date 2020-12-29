Exxen nereden izlenir? Exxen nasıl izlenir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Öte yandan vatandaşlar Exxen'in nereden izleneceğini merak ediyor. Peki, Exxen nereden izlenir? Exxen nasıl izlenir? İşte detaylar...

Exxen yeni bir dijital platform olarak ücretli üyelik sisteminin olduğu bir internet sitesi olacak. İzleyiciler üyeliklerini alarak "exxen.com" üzerinden ve Exxen platformu üzerinden içeriğinde yer alan programları izleyebilecekler.

Exxen'in nasıl izleneceği ise, yine "exxen.com" üzerinden ve Exxen platformu üzerinden programları takip edibilerler.

EXXEN NEREDEN İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

EXXEN ÜYELİK İŞLEMLERİ

Exxen diğer online dizi ve film platformlarında olduğu gibi ücretli olacak. Site erişime açıldığı zaman Exxen üyelik işlemleri yapılabilecek. Exxen abonelik için kişi öncelikle kendisine bir profil oluşturacak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. Daha sonra da sınırsız dizi ve programlara ulaşabilecek.

EXXEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, Exxen platformunun yeni yılın ilk gününde seyircilerle buluşacağı müjdesini verdi! Buna göre Exxen 1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak!