Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen'de Kaçış konusu, oyuncuları kimler? Alper Rende kimdir?

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun kuruluş aşamasındaki toplam maliyeti ise ₺900 milyon olarak açıklandı. Exxen Kaçış konusu nedir? Exxen Kaçış oyuncuları kimler? Alper Rende kimdir? Detaylar haberimizde.

EXXEN KAÇIŞ KONUSU

Exxen Kaçış yarışması Alper Rendenin hem sunuculuğunu hem de yarışmacılığını yapacağı bir yarışma programıdır. Alper Rende'nin takipçileri çok yakından bilirler ki bu konsept Alper Rendenin youtube kanalında defalarca video çektiği bir konsepttir. Acun Ilıcalı Exxen platformu için kaçış yarışması düzenledi ve bu konseptin sahibi olan Alper Rende'ye de platformunda yer verdi.

Exxen kaçış yarışması denilince aklınızda bir çok konsept belirebilir ancak bu konsept zaten var olan ve yarışma haline getirilerek yayınlanacak olan bir konsepttir. Acun Ilıcalı instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hem aksiyon hem de eğlence arıyorsanız, Alper Rende ve 10 yarışmacının macera dolu kaçış anlarına ortak olun!" sözleriyle yeni yarışmayı duyurdu.

Exxen kaçış yarışması konsepti şu şekildedir ; Bir gurup insan bir mekan veya bir ortamdan kaçmaya çalıştığı ve kaçmayı başaran ilk yarışmacının para ödülü kazandığı bir yarışmadır. Bir diğer kaçış konsepti de şu şekildedir; yine bir gurup insan bir ev veya ortamdan kaçmaya çalışırken bi kaç kişide onları yakalamaya çalışacaktır yakalanmadan sona kalan kişi ödülü kazanır.

EXXEN KAÇIŞ

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Aslen Mardin'lidir. İstanbul, Beykent Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümünde okumaktadır.

Alper Rende, özellikle babası ile birlikte çektiği videolarınıVine'ye yükleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ayrıca "Yeni Nesil" adlı rock grubunun da davulcusudur.

Alper Rende, 2016 yılında Deniz Denizciler'in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı "Türk Lokumu" adlı sinema filminde oynadı.

ALPER RENDE FİLMLERİ

2017 - Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 - OHA Diyorum (Alper) (Sinema Filmi)

2015 - Türk Lokumu (Sinema Filmi)