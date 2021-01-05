Exxen Hükümsüz dizi müziği: Kalben - Yüksek Yüksek Tepelere
Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren erişime açıldı! Exxen dizileri arasında en çok ilgi çekenlerden biri de Hükümsüz dizisidir. Hükümsüz dizisi bugün ilk bölümüyle TV8 Dizi Gecesinde yayınlandı! Hükümsüz dizisi jenerik müziği ise büyük ilgi çekti ve merak edildi. İşte detayları!
Exxen dizileri arasında konusuyla ve oyuncu kadrosuyla en çok ilgi çekenlerden biri de Hükümsüz dizisidir. Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu baş rolleri paylaşıyor. Dizinin alt kadrosu henüz duyurulmadı. Günümüzde en dikkat çeken konulardan kadına şiddet konusu Hükümsüz dizisinin konusu olarak ele alınıyor. Dizinin sloganı "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklindedir ve sloganından da anlaşılacağı gibi kadına şiddet konusu işlenecektir. Dizi ekranlara geldiği zaman jenerik müziği de büyük ilgi gördü. Exxen Hükümsüz dizi müziğini Kalben seslendirmektedir. İşte Kalben - Yüksek Yüksek Tepelere şarkı sözleri!
KALBEN - YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE SÖZLERİ
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim