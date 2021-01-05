Exxen Hükümsüz dizi müziği: Kalben - Yüksek Yüksek Tepelere

Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren erişime açıldı! Exxen dizileri arasında en çok ilgi çekenlerden biri de Hükümsüz dizisidir. Hükümsüz dizisi bugün ilk bölümüyle TV8 Dizi Gecesinde yayınlandı! Hükümsüz dizisi jenerik müziği ise büyük ilgi çekti ve merak edildi. İşte detayları!

Exxen dizileri arasında konusuyla ve oyuncu kadrosuyla en çok ilgi çekenlerden biri de Hükümsüz dizisidir. Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu baş rolleri paylaşıyor. Dizinin alt kadrosu henüz duyurulmadı. Günümüzde en dikkat çeken konulardan kadına şiddet konusu Hükümsüz dizisinin konusu olarak ele alınıyor. Dizinin sloganı "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklindedir ve sloganından da anlaşılacağı gibi kadına şiddet konusu işlenecektir. Dizi ekranlara geldiği zaman jenerik müziği de büyük ilgi gördü. Exxen Hükümsüz dizi müziğini Kalben seslendirmektedir. İşte Kalben - Yüksek Yüksek Tepelere şarkı sözleri!

KALBEN - YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE SÖZLERİ

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar

Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler

Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler

Annesinin bir tanesini hor görmesinler

Annesinin bir tanesini hor görmesinler

Uçan da kuşlara malum olsun

Ben annemi özledim

Hem annemi hem babamı

Ben köyümü özledim

Babamın bir atı olsa binse de gelse

Babamın bir atı olsa binse de gelse

Annemin yelkeni olsa açsa da gelse

Annemin yelkeni olsa açsa da gelse

Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse

Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse

Uçan da kuşlara malum olsun

Ben annemi özledim

Hem annemi hem babamı

Ben köyümü özledim

Hem annemi hem babamı

Ben köyümü özledim

Hem annemi hem babamı

Ben köyümü özledim