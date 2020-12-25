Exxen Fight Club dövüşçüsü Medeni Çelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü Medeni Çelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur.Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak? Exxen Fight Club dövüşçüsü Medeni Çelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.
MEDENİ ÇELİK KİMDİR?
Exxen Fight Club dövüşçüsü Medeni Çelik, Şırnak'ın Cizre ilçesinden yarışmaya katılmaktadır. Medeni Çelik, Boks-kick Boks, Wushu, Muay Thai, Güreş ve jiujitsusu sporlarıyla ilgilenmektedir. Milli Sporcu Medeni Çelik'in Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Balkan Şampiyonluğu bulunmaktadır.