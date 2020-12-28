EXXEN | Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Şanslı mı Şanssız mı? da Exxen dizileri arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir dizi. Peki Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Şanslı mı Şanssız mı da Exxen dizileri arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir dizi. Peki Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu ne, oyuncuları kimler?

ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI KONUSU NEDİR?

Şanslı mı Şanssız mı, Kirli Çamaşırlar programı ile de Exxen'de yer alacak Orkun Işıtmak, şimdi platformdaki ikinci projesini duyurdu! Işıtmak'ın yeni programında sıra dışı özelliklere sahip insanlar konuşulacak.

EXXEN ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Şanslı mı Şanssız mı başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Şanslı mı Şanssız mı izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI OYUNCULARI KİMLER?

Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalında düzenli olarak hazırladığı programlardan biri de "Kirli Çamaşırlar" programıydı.