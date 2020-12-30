Exxen Enis Arıkan Show fragmanı izle! Exxen Enis Arıkan Show ne zaman başlayacak? Enis Arıkan kimdir?
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Exxen Enis Arıkan Show fragmanı izle! Exxen Enis Arıkan Show ne zaman başlayacak? Enis Arıkan kimdir?

30.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:18
Exxen Enis Arıkan Show fragmanı izle! Exxen Enis Arıkan Show ne zaman başlayacak? Enis Arıkan kimdir?

Exxen Enis Arıkan Show fragmanı izle! Exxen Enis Arıkan Show ne zaman başlayacak? Enis Arıkan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

EXXEN ENİS ARIKAN SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen Enis Arıkan Show 1 Ocak'ta Exxen Dijital platformunda başlayacak!

EXXEN ENİS ARIKAN SHOW FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Exxen Enis Arıkan Show fragmanı izle! Exxen Enis Arıkan Show ne zaman başlayacak? Enis Arıkan kimdir?

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

İşte başarılı oyuncunun oynadığı diziler ve filmler:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

Exxen Enis Arıkan Show fragmanı izle! Exxen Enis Arıkan Show ne zaman başlayacak? Enis Arıkan kimdir?
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