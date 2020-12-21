Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
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Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi

21.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:15

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak olan ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Şükran Ovalı'nın yer alacağı Şeref Bey dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı.

Yapımcılığını Most Production'un, yönetmenliğini Onur Ünlü 'nün, senaristliğini Yusuf Reha Alp'in üstlendiği, başrollerini ise Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Ecem Uzun, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız ve Beyti Engin'in paylaştığı "Şeref Bey" Türkiye'nin yeni dijital platformu Exxen' de izleyici ile buluşacak.

1 OCAK'TA YAYINLANACAK

Yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden Şeref Bey'in hikayesinin anlatıldığı dizi çekim mekanları ve sahneleri ile adından oldukça söz ettirecek. Sosyal medyada yayınlanan afişi ile de büyük beğeni toplayan ve izleyici tarafından merakla beklenen "Şeref Bey" güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kara komedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın eğlence dolu ve bir o kadar da hüzünlü hikayesinin anlatıldığı "Şeref Bey" 1 Ocak itibari ile Exxen' de yayınlanmaya başlayacak.

İşte dizi çekimlerinden renkli kareler...

Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:14:58. #1.15#
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