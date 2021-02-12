Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi yayınlandı. Ünlü isimlerin başrolü paylaştığı dizide eşlerini öldüren 3 kadının hikayesi işlenecek.
Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, Olağan Şüpheliler dizisinin merakla beklenen afişi ve fotoğrafları paylaşıldı.
3 KADININ HAYATINI ANLATACAK
Yakın zaman önce çekimleri başlanan dizi, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Eşlerini öldüren 3 kadının yaşadıklarını anlatılan dizisinin setinden gelen fotoğraflar da şimdiden dikkat çekti.