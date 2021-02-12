Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı
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Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı

12.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:45

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi yayınlandı. Ünlü isimlerin başrolü paylaştığı dizide eşlerini öldüren 3 kadının hikayesi işlenecek.

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, Olağan Şüpheliler dizisinin merakla beklenen afişi ve fotoğrafları paylaşıldı.

3 KADININ HAYATINI ANLATACAK

Yakın zaman önce çekimleri başlanan dizi, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Eşlerini öldüren 3 kadının yaşadıklarını anlatılan dizisinin setinden gelen fotoğraflar da şimdiden dikkat çekti.

İşte diziden gelen ilk fotoğraflar...

Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi paylaşıldı
Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi paylaşıldı
Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi paylaşıldı
Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi paylaşıldı
Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı
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