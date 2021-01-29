Exxen'de Süper Lig maçları yayınlanacak mı? Exxen'de maç var mı?
Acun Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçları yayını hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Exxen'de maç var mı? Exxen'de Süper Lig maçları yayınlanacak mı?
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Exxen platformu hakkında merka edilen soruları yanıtladı. Çok merak merak edilen Exxen'de Süper Lig maçları yayınlanacak mı? Exxen'de maç var mı, sorularını da yanıtlayan Ilıcalı, dijital yayın platformu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
EXXEN'DE SÜPER LİG MAÇLARI YAYINLANACAK MI?
Acun Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçlarını yayınlayacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.
Ilıcalı Süper Lig maçlarını yayınlamanın gündemlerinde olmadığını belirterek, "Şu an Exxen'in konsantrasyonunda Süper Lig maçları ve yayın haklarını satın alma planı yok" ifadelerini kullandı.