Exxen'de Süper Lig maçları yayınlanacak mı? Exxen'de maç var mı?

Acun Ilıcalı, yeni kurduğu dijital içerik platformu Exxen'de Süper Lig maçları yayını hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Exxen'de maç var mı? Exxen'de Süper Lig maçları yayınlanacak mı?