Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi
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Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi

29.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:55
Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi

İstanbul Saraçhane'de onlarca evsiz vatandaşın alt geçitlerde uyumaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evsizleri araçlara bindirerek bir otele yerleştirdi.

Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından 28 Kasım 2020 akşamı sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, İstanbul Saraçhane'deki Haşim İşcan Geçidi'nde kaldırımlarda yatan onlarca evsizin hali yürek burktu. Uzun bir süredir Saraçhane'deki parklarda geceleri geçiren evsizlerin bir süredir Haşim İşcan Geçidi'ndeki bisiklet satan dükkanların önünde gecelediği öğrenildi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

TÜMYAD'ın evsizlerin halini paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar yetkililere seslenerek harekete geçilmesi için onlarca paylaşım yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Alana giden zabıta ekipleri büyük bir çoğunluğunu Türk vatandaşların oluşturduğu 30 kişiyi araca bindirerek bir otele yerleştirdi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:55:14. #1.14#
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