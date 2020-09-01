Evrim Yaşlak yeni yaşında cemiyet hayatını buluşturdu…
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Evrim Yaşlak yeni yaşında cemiyet hayatını buluşturdu…

İş kadını Evrim Yaşlak 27 Ağustos 2020 Perşembe günü Den Den Mega Yat'ta yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu.

Evrim Yaşlak yeni yaşında cemiyet hayatını buluşturdu…
01.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:23

Evo Şirketler Grubu kurucularından olan Evrim Yaşlak, erkek kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Gecede Evrim Yaşlak'ın elbisesi Jadore imzası taşırken pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

Yaklaşık 45 özel davetlinin katılımı olan gece adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği dans show gecede büyük ilgi gördü.

Evrim & Evren Yaşlak'ın geceye gelen sanatçı dostları gecede şarkıyla kendilerine eşlik ettiler. Ayça Gürsaçer Şok Etkisi şarkısıyla, İbrahim Yılmaz Bir İyilik Yap şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Sabahın ilk ışıklarına kadar 80'ler ve 90'ların en popüler şarkılarıyla gelen misafirleri eğlendi.

Geceye katılan diğer isimler şöyle;

Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, ünlü medikal estetik doktoru Dr. Kerem Cem Şimşek & eşi Elvan Şimşek, Celal Altunbaş, Aycan Varış, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Jadore sahibi Berat Kayışkan, ünlü psikolog Yeşim Akıncı, Armed Holding sahibi İbrahim Yılmaz, Omar Şahin, Merve Akıncı, Seda Üzüm, Ayça Gürsaçer, Mariam Mahmoudi, Cansu Özdemir, Nihal Korkmaz, Başak & Ercan Gürkan, Tuğana Akyürek, Levent Çekiç, Kaan & Dilek & Simge Yeğinsü, Hatice & Ertan Yılmaz, Cafer Andıç, Merve & Derya Açıkyol, Mirze Şimşek, Evo Grup genel müdürü Murat Dede geceye katılan isimler arasındaydı.

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