Evrensekiz beldesine Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

18.08.2019 11:48

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesine Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut binanın fiziki şartları nedeniyle sağlık hizmetlerinde ihtiyaçlara cevap veremeyecek durumda olduğunu kaydetti.

Yeni yapılacak merkez için ihale aşamasının tamamlandığını aktaran Bilgin, 750 bin lira bütçe ile modern bir sağlık merkezinin beldeye kazandırılacağını belirtti.

Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aile hekimliğinin, fiziki şartların Aile Sağlığı Merkezine uygun olmaması ve iki katta asansörsüz bir binada hizmet vermesi nedeniyle yeni hizmet binası yapımı ihtiyacı ortaya çıkmasıyla birlikte Aile Sağlığı Merkezi yapılması kararı alındı. Uygulama projesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi binasında iki muayene odası, tıbbi müdahale, laboratuvar, gebe izlem ve aile planlama, aşı ve bebek çocuk izlem ile emzirme odaları ile bir de kat ofisi planlandı. Binanın tamamlanması akabinde vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı kalite standartlarına uygun ve modern fiziki koşullarda sağlık hizmeti sunulacak. Yeni merkezi yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Emeği ve katkısından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA