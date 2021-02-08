Evren Göz kimdir? Evren Göz ne iş yapıyor? Evren Göz kaç yaşında ve aslen nereli?

TRT Spor yorumcusu ve sunucusu Evren Göz sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Evren Göz kimdir? Evren Göz ne iş yapıyor? Evren Göz kaç yaşında ve aslen nereli?