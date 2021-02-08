Evren Göz kimdir? Evren Göz ne iş yapıyor? Evren Göz kaç yaşında ve aslen nereli?
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Evren Göz kimdir? Evren Göz ne iş yapıyor? Evren Göz kaç yaşında ve aslen nereli?

08.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:05
Evren Göz kimdir? Evren Göz ne iş yapıyor? Evren Göz kaç yaşında ve aslen nereli?

TRT Spor yorumcusu ve sunucusu Evren Göz sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Evren Göz kimdir? Evren Göz ne iş yapıyor? Evren Göz kaç yaşında ve aslen nereli?

TRT Spor kanalında saat 16:00'da Gündem Futbol kanalında Türk ve Dünya sporu, futbolu hakkında yaptığı yorumlarla sosyal medyada büyük ilgi gören Evren Göz, spor yorumcusudur. Nut Spor ve TRT Spor kanallarında yaptığı yorumlarla, özellikle futbol severler tarafından merak edilen Evren Göz hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

EVREN GÖZ KİMDİR?

Özellikle derbi maçlarında tahmin ve yorumlarıyla ekranlarda yer alan Evren Göz, spor yorumcusudur. Evren Göz, 11 Ocak 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur, 38 yaşındadır ve Oğlak burcudur. Evren Göz, Marmara Üniversitesi,İletişim Fakültesi mezunudur.

Evren Göz, 2018 yılında Galatasaray Kulübü Basın Genel Koordinatörü görevi üstlenmiştir. Evren Göz aslen Giresun'ludur.

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