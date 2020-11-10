Evren'de sokak hayvanları unutulmadı
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Evren'de sokak hayvanları unutulmadı

10.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:47
Evren'de sokak hayvanları unutulmadı

ANKARA'nın Evren ilçesinde, kaymakamlık ile Evren Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında, sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturuldu.

ANKARA'nın Evren ilçesinde, kaymakamlık ile Evren Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında, sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturuldu.

Evren Kaymakamlıgˆı ile Evren Belediyesi'nin ortak projesinde, pandemide sokak hayvanları unutulmadı. Evren Kaymakamı Murat Demirbilek, ilk defa bu yıl uygulanan proje kapsamında, ilçenin farklı yerlerinde oluşturulan besleme noktalarına mama ve su bıraktı. Demirbilek, ilçe halkının besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığını belirterek, Evren Belediyesi'ne de projeye desteğinden dolayı teşekkür etti. 


Evren'de sokak hayvanları unutulmadı
Evren'de sokak hayvanları unutulmadı
Evren'de sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep GÖRGÜLÜ

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