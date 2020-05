EVO 2020'nin Dijital Olarak Düzenleneceği Duyuruldu

Muhtemelen bu yıl oyun sektörü ile alakalı olan bütün etkinlikler, dijital olarak düzenlenecekler. En azından şimdilik gidişat bu yönde diyebilirim. EVO 2020 bu Yaz mevsiminde ama dijital olarak düzenlenecek.

Genelinde EVO olarak bilinen Evolution Championship Series, dövüş oyunlarına odaklı bir turnuva etkinliği oluyor. 1996 - 2002 yılları arasında Battle by the Bay adıyla düzenlenmiş olan etkinlik, 2000'den bu yana her yıl düzenleniyordu. Şubat ayında yapılan duyuru ile Las Vegas kentinde 31 Temmuz - 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleneceğini öğrenmiştik. Bununla birlikte turnuvada yer alacak oyunların da Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, Samurai Shodown, SOULCALIBUR VI, Street Fighter V: Champion Edition, Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 7, Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] olacağı söylenmişti. Turnuvada ayrıca Marvel Vs Capcom 2 oyununun Dreamcast versiyonu için davetliler ile sınırlı özel bir turnuva düzenleneceği de öğrenmiştik. Ne var ki COVID-19 salgını nedeniyle geleneksel şekilde düzenleme fikrinden vazgeçildi. Bunun yerine dijital bir etkinlik bizleri bekliyor olacak.

Şimdilik dijital etkinik hakkında herhangi bir detay bulunmuyor ama ilerleyen zamanlarda merak edilen bütün detayların paylaşılacağı söylenmiş. Bu bağlamda, mevcut programda da herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağını da öğrenme fırsatımız olacak.

The Evo Team tarafından EVO Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mesajda, "COVID-19 nedeniyle, Mandalay Bay'deki EVO 2020'yi üzülerek iptal ediyor ve satın alınan bütün biletlerin ücretlerini iade ediyoruz. Ama EVO ruhunu canlı tutmak için bu Yaz çevrimiçi etkinlik sunacağız. Daha fazla bilgi yakında gelecek! Topluluğumuzun sağlığı ve sıhhati bizim en yüksek önceliğimizdir. Umarız bu süreçte herkes güvende olur." sözlerine yer verilmiş.

A message from the Evo team... pic.twitter.com/ANXUXDiNGK

— EVO (@EVO) May 1, 2020