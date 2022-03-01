Evlin Avidor kimdir? Evlin Avidor kaç yaşında, nereli? Selim Yuhay'ın eski eşi Evlin Avidor hayatı

Evlin Avidor kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde zaman zaman araştırılan isimler arasında yer alan Evlin Avidor'un özel hayatı merak ediliyor. Evlin Avidor kaç yaşında, nereli?

EVLİN AVİDOR KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Evlin Avidor, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Bale ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. Balerin Evlin Avidor, 2005 yılında evlendiği mimar Selim Yuhay ile 2015 yılında ayrıldı. 3 çocuk annesi olan Avidor, boşanma davası ile bir dönem gündeme gelmişti.

Çıktığı bir televizyon programında 4 yaşından beri bale yaptığını açıklayan Evlin Avidor, ablasının ilk olarak bale yaptığını fakat istemeyerek bale ile uğraştığını anlatırken, 'bir gün ablamın bir resitaline gitmiştim, eve döndüğümüzde ablam ne hareket yaptıysa aynılarını yapmaya başladım' diyerek baleye nasıl başladığını böyle açıkladı.

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