Evlilik yıldönümü mesajları? En güzel evlilik yıldönümü mesajları nelerdir?

Yıldönümü oldukça önemli olan ve sevginizi, aşkını en güzel haliyle dile getirebileceğimiz bir zaman dilimi. Hayatınıza aldığınız ve yaşam çizgisinde sizinle yürüyecek insana bu sözü verdiğiniz ve herkese ilan ettiğiniz o gün ufak jestler yapmak ve güzel mesajlarla gününü harika geçirmesini sağlamak elinizde.

Bugünü eşinizin güzel geçirmesine yardımcı olmak için ona güzel mesajlar yollamak isteyebilirsiniz. Bu noktada gönlümüzden geçenleri tam olarak dile getiremiyorsanız sizin için harika bir rehber hazırladık. İster kopyalayıp yapıştırın istersenizde ilham alıp kendi mesajınızı oluşturun. Seçim sizin. İşte en güzel evlilik yıldönümü mesajları.

EN GÜZEL EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

Evlilik sadece doğru insanla anlam kazanıyor. Doğru insanı bulduğun için seni tebrik eder, evlilik yıldönümünü kutlarım.

Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor Bir tanem. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayatınıza sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

"Bütün hayallerimin başrolü, kadınım… Kalbini bana açtığın için, sesinle günümü başlattığın için, gülüşünle yaşama bağladığın için teşekkür ederim… Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim, nice mutlu yıllarımız için."

Bir bütün oluşturduğunuz bugün birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın ve her zaman sevgi dolu baksın gözleriniz birbirine... Zaman çok kısa, yaşam boyu birlikteliğe adım attığınız şu andan itibaren birbirinizin kalbini kırmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmanız dileğimle… Mutluluklar!

Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

"Sevmenin güzelliğini sende gördüm, özlemin ıstırabını… Yaşamanın değerini seninle öğrendim, yalnızlığın acısını. Gökyüzünün maviliğini, gökkuşağının neşesini, yağmurun etkisini seninle fark ettim; tattırma bana yokluğunun sancısını. Tattırma bana sensizliği, öğretme karanlık sessizlikleri. Hep yanımda, hep benimle kal… Kal da incitme yüreğimi. Seni çok seviyorum."

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok bağlanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yaşayın! Yuvanızdan sevgi eksik olmasın.

Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, nice aşk dolu yıllarımız olsun. Seni Seviyorum.

"Seninle yaşadığım her andan öyle keyif alıyorum ki, bazen gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu ayırt edemiyorum. Ben sana ömrümü adamaya, senin için her şeyi yapmaya hazırım… Senin bir gülüşün beni hiç olmadığım kadar güçlü, gözlerindeki en ufak hüzün beni hiç olmadığım kadar dertli yapar… Yıldönümümüz kutlu olsun her şeyim."

Tüm yaşantınız boyunca en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını beraber yaşamanızı dilerim. Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.

Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

"Aşkla dolan bu evde, senin himayende olduğum için çok mutluyum. Sen beni çıkarsız seven, hep koruyan ve her sıkıntımda sarıp sarmalayan… Sen benim ailem, biricik eşim, canım sevgilim… Şu hayatta en çok güvendiğimsin. Son nefesime kadar benimle misin?"

Unutmayın ki paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını dilerim. Mutlu bir yaşam dileğiyle.

Gözlerinin "Kahve'sinden" koy ömrüme, kırk yılın hatırına "Sen'de" kalayım! İyi ki ömrümün sahibi olmuşsun. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım

"Seninle birlikte yaşlanmak, birlikte uyuyup uyanmak, hayatın tüm yükünü birlikte taşımak ve ne olursa olsun el ele olmak… Hayattan başka ne isteyebilirim ki? Sen benim her zaman şükür sebebim, sen benim yaşama sevincimsin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun."

Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.

Yıllar geçmiş olsa da evlilik yıldönümümüzden sana olan sevgim ilk günkü kadar taze aşkım seni çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

"Geride kalan o yıllarda hep hayatımı güzelleştiren nadide bir çiçektin, hep mutluluk saçan hep huzura uyandıran. Seni bana veren Allah'a şükürler olsun."

Bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Yaşam boyu bunu korumanız ve birbirinizi hep tamamlamanız dileğiyle. Yıldönümünüz kutlu olsun, mutluluklar.

Bu kutlu anlarında yaşamamın solumayı bile unutuyorum; sanki ölümsüzlüğü tutuyorum!

"Bu gözler seni gördüğü andan itibaren kimseyi görmez, bu yürek seninle güldü ya başkasını kabul etmez. İyi ki varsın aşkım."

Herkesin hayatında birlikte yaşlanmayı hayal edeceği birisi olmalıydı, ve sen bu hayali zaten gerçekleştirdin. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.

Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir. Seni çok seviyorum ve evliliğimizin. Yılında yıldönümümüzü kutlarım.

"Biz kendi dünyamızı kurmak için çok çabalar verdik, acısıyla tatlısıyla uzun yıllar geçirdik. Ama her zaman el ele diz dize, her zaman her şeye inat birlikteydik. Ben istiyorum ki ömrümün sonuna kadar bu çabaların mükâfatı olarak senin gülüşünü göreyim, son nefesimi verene kadar o güzel yüzüne uyanayım. Eşim olduğun için, beni böylesine güzel sevdiğin için minnettarım."

Allah mutluluğunuzu her iki cihanda da daim kılsın. Evlilik yıldönümünüzü kutlar bir ömür mutluluklar dilerim.

Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

Bu mutlu günde en güzel ve hayırlı bir geleceğin sizinle olmasını diler evliliğinizi Allah'ın hayırlara vesile etmesini dilerim.

Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

"Hayatıma kattığın her yeni güzellik, her yeni gülümseme ve her yeni mutluluk için teşekkür ederim. Hep yanımda, en yakınımda kal. Sen hayattaki en değerli varlığım, en güzel yanımsın. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun."

Allah'ın rahmeti ve bereketi her daim evliliğinizin üstünde olsun. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

Allah'a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara.

"Yeryüzündeki en büyük şans en az senin kadar sevecek bir hayat arkadaşı bulabilmektir. Ben çok şanslıyım çünkü bana her gün ne kadar sevildiğimi hissettiren ve mutluluğumla mutlu olup hüznümle üzüntüye boğulan, beni aşk dolu gözlerle izleyen ve kötülük nedir bilmeyen bir yürekle seven harika bir eşim var. İyi ki varsın."

Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhunuzun hiç ayrılmaması dilekleriyle evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.