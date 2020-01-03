Evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı

03.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:33

İZMİR'de yaşayan Derya Çiftçi (52), evlenme niyetiyle komşusunun tanıştırdığı Haşim Y. (40) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftçi, elden ve kredi çekerek verdiği paranın, 95 bin lirayı bulduğunu belirterek, "Demet ve Haşim'e sesleniyorum. Siz benim yetim oğluma acımadınız. Ben size ne yaptım, ben paramı istiyorum" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Derya Çiftçi, 8 yıl önce eşini kaybetti. Çiftçi, 2 yıldır komşusu olan Demet Y.'nin kayınbiraderi Haşim Y. ile geçen eylül ayında evlenme niyetiyle tanıştırıldı. Tanıştıktan 25 gün sonra Haşim Y., iddiaya göre Muş'taki tarlasını satmak için tapu işlemlerini halletmek amacıyla Derya Çiftçi'den 15 bin TL göndermesini istedi. Komşusu Demet Y.'nin 'Haşim çok güvenilir, çok iyi bir insandır. Nasıl olsa evleneceksiniz. Sen parayı gönder. O sana misliyle ödeme yapar' demesinin ardından Çiftçi, ilk olarak 15 bin TL, ardından kredi çekip 25 bin TL daha gönderdi. Çiftçi, bunun yanı sıra çeşitli zamanlarda 25 bin TL'ye yakın para gönderdi. Bir süre önce Çiftçi'nin parayı geri istemesi üzerine Haşim Y., kadının telefon numarasını engelledi. Derya Çiftçi, evlenme vaadinde bulunup dolandırdığı iddiasıyla Haşim Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

95 BİN LİRAYI BULDUDerya Çiftçi, "Demet Y. ve eşi Seyithan Y., bana Haşim'in çok güvenilir ve dürüst birisi olduğunu söyledi. Bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra evlilik kararı aldık. Ekim ayında bana Muş'ta tarlası olduğunu, satışı için masrafları olduğunu söyledi ve para talep etti. Elden ve kredi çekip banka üzerinden para gönderdim. Kredi faizleriyle birlikte yaklaşık 95 bin TL verdim. Buna ilişkin dekontlarım var. Ben bu paraları hem birikimimden hem de kredi çekerek verdim. Nikah işlemleri için kimlik fotokopilerimi de gönderdim. Nikah işlemi yapılmadı. Paramı isteyince beni engelledi. Haşim'in evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrendim. Beni dolandırdığı için televizyon programına çıktım. Bu dolandırıcılık olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İzmir Menderes'te başsavcılığa şikayetçi oldum" diye konuştu.'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'Evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını anlatan Derya Çiftçi, "2 aydır kredi parası maaşımdan kesiliyor. Emekli olduğum halde aylık da alamıyorum. 17 yaşındaki oğlum da ben de parasız kaldım. Haşim beni 2 hafta önce arayarak tehdit etti. O beni engellediği için ben arama yapamıyorum. İran'da olduğunu söyleyerek benden bilet parası istedi, yanıma geleceğini söyledi. Ben de 'Bana borcunu ödemedin, benden nasıl para istiyorsun' dedim. Küfür ve hakaret edip telefonu kapattı. Beni öldüreceğini söyledi. Ben de korktuğum için bir arkadaşımın yanına sığındım" diye konuştu.'BEN SİZE NE YAPTIM'

Haşim Y.'nin başka kişileri de dolandırdığını iddia eden Çiftçi, "Haşim'in benim gibi dolandırdığı kişiler varsa onlar da ortaya çıksın. Ben onu deşifre ettim onlar da etsin. Bir daha kimseyi bu şekilde dolandırmasınlar. Evlenme vaadinde bulunan kişi en yakını olsa bile hiç kimse kanmasın. Demet ve Haşim'e sesleniyorum. Siz benim yetim oğluma acımadınız. Ben size ne yaptım, ben paramı istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA