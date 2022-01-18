Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm bugün var mı, Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey bölüm bugün mü, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır.Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen'in oyunun bozmaya kararlıdır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra'yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır'a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina'yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Yalın bir yandan Zafer ve Nursen'i ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışmakta, diğer yandan da düğün öncesi talihsizlikler yaşayan Güneş'i rahatlatmaya çalışmaktadır. Nihayet düğün günü gelip çatar. Çolpan Nazan'ın düğüne gelmesini istemese de kızlarının kardeşleriyle tanışmalarına engel olmamak için buna razı olur. Bu durum Faruk'un üzerindeki baskıyı artırır. Düğünde sadece Güneş'in değil, bütün Cevher kadınlarının hayatında dönüm noktası yaratacak olaylar yaşanacaktır…

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