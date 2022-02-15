Evlilik Hakkında Her Şey canlı izleme linki, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra'nın bu hevesini kursağında bırakacaktır. Nadide ve Selim'in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra'dan yardım ister. Azra'nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora'nın yardımı gerekmektedir. Sanem Yıldırım'la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem'den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem'i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan'a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler. Bora'nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora'nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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