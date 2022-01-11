Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle!
Evlilik Hakkında Her Şey canlı izleme linki araştırılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.
NOT: Yayın akışında yeni bölüm açıklaması bulunmuyor.
Sergen kayınpederi Faruk'un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk'un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra'ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır…
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!
- Gökçe Bahadır : Azra
- Sarp Akkaya
- Yiğit Kirazcı
- Erdal Küçükkömürcü
- Sumru Yavrucuk : Çolpan
- Gökçe Eyüboğlu : Sanem
- Fırat Altunmeşe
- Tülin Ece : Güneş
- Bertan Asllani
- Cevdet Arıcılar
- Esma Yılmaz
- Rüzgar Doruk Özmü
- Emine Ada Sezer
- Mila Kasarcı
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