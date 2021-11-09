Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.
Sergen'den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım'a sürpriz bir ziyarette bulunur. Bu esnada Koray, Melisa'yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa'nın tek çıkış yolu olan Azra'yla buluşması daha da zorlaşır. Eylül'ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural'la yeni bir maceraya atılır. Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım'dan beklenmedik bir teklif alır. Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden haber sizdir.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı