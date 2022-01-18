Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle bugün! Yeni bölüm var mı? Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm full HD canlı izle
Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle!
Evlilik Hakkında Her Şey canlı izleme linki araştırılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.
NOT: Yayın akışında yeni bölüm açıklaması bulunmuyor.
Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır.Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen'in oyunun bozmaya kararlıdır…
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!
- Gökçe Bahadır : Azra
- Sarp Akkaya
- Yiğit Kirazcı
- Erdal Küçükkömürcü
- Sumru Yavrucuk : Çolpan
- Gökçe Eyüboğlu : Sanem
- Fırat Altunmeşe
- Tülin Ece : Güneş
- Bertan Asllani
- Cevdet Arıcılar
- Esma Yılmaz
- Rüzgar Doruk Özmü
- Emine Ada Sezer
- Mila Kasarcı