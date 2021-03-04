Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı, tutuklandı
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Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı, tutuklandı

04.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:17
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı, tutuklandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atan A.Ş. (39) tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sera firmasının çalışanları, pazartesi günü yerdeki kan lekelerinden şüphelenip yaptıkları kontrolde, çöpte bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN ANNESİ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ÇIKTI

Yapılan incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit etti.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ SONUCU HAMİLE KALDI

Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti. A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanedeki tedavisi sonrası jandarma karakoluna götürülen A.Ş., ifadesinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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