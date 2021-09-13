Evliliği tek celsede biten Selin Ciğerci'den ilginç sözler: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık - Haberler Magazin
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Evliliği tek celsede biten Selin Ciğerci'den ilginç sözler: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selin Ciğerci, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında "Sabah 'Günaydın aşkım' diye mesaj atıp öğlen boşanma kararı aldık" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti cuma günü Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. 15 dakikada boşanan çiftin ayrılık kararı tüm sevenlerini hüzne boğdu.

"GÖKHAN AGRESİF BİR ADAMA AMA ŞİDDETİN Ş'Sİ YOK"

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, boşanma kararı alma süreci hakkında şunları söyledi: "Sabah 'Günaydın aşkım' diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor. Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Herkes sinirli şu an. Gökhan biraz agresif bir adam. Şiddetin ş'si asla yok. 5 dakika sonra dünyanın en mutlu insanı. Bu onun karakteri. İlk tanıştığım zaman da sinirliydi ama iş için içine girince, sorumluluklar büyüdü... Daha fazla sinirli olabiliyor, daha gergin olabiliyor. bu da ilişkimize yansıdı."

Gökhan Çıra ile evlerini ayıran Ciğerci, "Şu an bir evim yok, arkadaşlarımda kalıyorum. Benim evim bitmeyen bir tadilat içinde" ifadelerini kullandı.

Evliliği tek celsede biten Selin Ciğerci'den ilginç sözler: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Evliliği tek celsede biten Selin Ciğerci'den ilginç sözler: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık - Haberler Magazin
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