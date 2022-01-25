Evli ve 2 çocuklu iş insanı, Beşiktaş'taki lüks bir otelde çıplak halde ölü bulundu

Özel bir üniversitenin Kanada direktörü olan evli ve 2 çocuklu iş insanı Koral Kanca, Beşiktaş'taki lüks bir otelde çıplak vaziyette ölü bulundu. Olayın yaşandığı gece iş insanının yanında olan ve otelin resepsiyon görevlisini arayan genç bir kadının ise otelden ayrıldığı belirlendi. Kanca'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel bir üniversitenin Kanada direktörü olan iş insanı Koral Kanca (55), Beşiktaş'taki bir otel odasında ölü bulundu. 16 Ocak günü otele giriş yapan Kanca'nın 21 Ocak'ta odasına bir kadının girdiği ve kadının ilerleyen saatlerdeki ihbarı sonrası iş insanının odada çıplak bir vaziyette öldüğü belirlendi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, iş insanının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ İNSANI ÇIPLAK VE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Özel bir üniversitenin Kanada direktörü ve elektrik mühendisi olan iş insanı Koral Kanca, 16 Ocak günü Kanada'dan İstanbul'a geldi. Evli ve iki çocuklu olan Kanca, Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. 55 yaşındaki iş insanının yanına 20 Ocak akşamı genç bir kadın geldi. Kanca'nın konakladığı süite çıkan kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde otelin resepsiyon görevlisini aradı. İş insanının fenalaştığını söyleyen kadının araması sonrası otel görevlileri odaya giriş yaptı. İddiaya göre odada çıplak ve yatakta hareketsiz yatan Kanca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KADIN GÖREVLİLERİ ARADIKTAN SONRA OTELDEN AYRILMIŞ

Otele giriş yapan Kanca'nın kimliği otel görevlileri tarafından teşhis edildi. Kanca'nın yanına gelen kadının, görevlileri aradıktan bir süre sonra otelden ayrıldığı tespit edildi. Kanca'nın daha önceki tarihlerde otelde birden fazla kez konakladığı belirlendi. Kanca'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kanca, geçtiğimiz gün Trabzon Dernekpazarı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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