Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
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Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

13.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:50

İngiltere'de, evli polis memuru 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kadını da aldattı. Kendisine yapılanı hazmedemeyen kadın, intikam almak isteyince canından oldu. Öfkeli adam, boynunu kırdıktan sonra genç kadını boğarak öldürdü.

41 yaşındaki evli polis memuru Timothy Brehmer, 10 yıldır ilişki yaşadığı hemşire Claire Parry ile başkalarıyla ilişkisi olduğu gerekçesi ile tartıştı.

ÖNCE BOYNUNU KIRDI, SONRA BOĞDU

Kavga sırasında Claire, Timothy'nin cep telefonundan eşi Martha'ya ''Seni aldatıyorum" mesajı attı. Claire'nin eşine attığı mesajı gören Timothy, sinirlerine hakim olamayıp kadını yumruklamaya başladı. Boynunu kırdıktan sonra genç kadını boğdu.

Sevgilisi karısına 'Seni aldatıyorum' mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

BIÇAKLA KOLLARINI KESTİ

Claire'yi öldüren Timothy, arabasında bulunan bıçağı kollarına vurarak kendini kesmeye başladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ikisi de hastaneye kaldırıldı. Claire'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Sevgilisi karısına 'Seni aldatıyorum' mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Timothy ilk ifadesinde Claire'nin önce kendisini öldürmek istediğini, daha sonra intihar ettiğini söylemesine rağmen çapraz sorguda genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili mahkeme devam ediyor.

Sevgilisi karısına 'Seni aldatıyorum' mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

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