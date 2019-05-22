Evli Oyuncu Ron Perlman, Rol Arkadaşı Allison Dunbar ile Öpüşürken Yakalandı

Mücevher tasarımcısı Opal Stone ile 38 yıldır evli olan Ron Perlman, California'da gece bir mekandan çıkarken Hellboy filmindeki rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken fotoğrafları çekildi.

ROL ARKADAŞIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Daily Mail Gazetesi'nin ele geçirdiği fotoğrafların ardından Ron'un mejarlerine ulaşıp konu hakkında bilgi almak istedi ancak menajerler konu hakkında hiç bir yorum yapmadı. Ron, sosyal medyada iç çamaşırları ile çektiği fotoğraflar ile adını duyuran Allison ile öpüşürken hiç bir şekilde görüntülenme korkusu yaşamadan gayet rahat davrandı.

KIZIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

Allison, 2018 yılında Ron'un 35 yaşındaki kızı Blake ile yakın arkadaş olduklarını gösteren bir fotoğraf da paylaşmıştı.

İşte evli oyuncunun rol arkadaşıyla olan görüntüleri...