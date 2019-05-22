Evli Oyuncu Ron Perlman, Rol Arkadaşı Allison Dunbar ile Öpüşürken Yakalandı
69 yaşındaki evli Amerikalı ses sanatçısı ve aktör Ron Perlman, Hellboy filminde beraber oynadığı oyuncu star Allison Dunbar ile öpüşürken görüntülendi.
Mücevher tasarımcısı Opal Stone ile 38 yıldır evli olan Ron Perlman, California'da gece bir mekandan çıkarken Hellboy filmindeki rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken fotoğrafları çekildi.
ROL ARKADAŞIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI
Daily Mail Gazetesi'nin ele geçirdiği fotoğrafların ardından Ron'un mejarlerine ulaşıp konu hakkında bilgi almak istedi ancak menajerler konu hakkında hiç bir yorum yapmadı. Ron, sosyal medyada iç çamaşırları ile çektiği fotoğraflar ile adını duyuran Allison ile öpüşürken hiç bir şekilde görüntülenme korkusu yaşamadan gayet rahat davrandı.
KIZIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ
Allison, 2018 yılında Ron'un 35 yaşındaki kızı Blake ile yakın arkadaş olduklarını gösteren bir fotoğraf da paylaşmıştı.
İşte evli oyuncunun rol arkadaşıyla olan görüntüleri...
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doğru kararın sarışın olduğunu geç anlamış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ıyy adamdan midem bulandıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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karisini gördükten sonra adama hak verdim biraz ama yinede olmazCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Ula yorumcular bu Ramazan ayında sizin başka işiniz yokmudur. Size neki milletin öpüşünden ve dikişinden. Bulabilseniz düşünmeden dalacaksınızCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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İt suratlilarCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır