Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!
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Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!

27.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:01
Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!

Sevcan Orhan'ın muhteşem sesiyle dinlediğimiz Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!

Türk müziği için önemli yere sahip Sevcan Orhan muhteşem sesiyleEvlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!

EVLERİNİN ÖNÜ YONCA ŞARKI SÖZLERİ!

Evlerinin önü yonca

Yonca kalkmış dam boyunca, dam boyunca

Boyu uzun beli ince

Ninne yavrum ninne

Esmer yavrum ninne

Ninne ninne

Boyu uzun beli ince

Ninne yavrum ninne

Esmer yavrum ninne

Ninne ninne

Hele ninne olasan, Allahından bulasan

Hele ninne olasan, Allahından bulasan

Eğer anay vermezse, evde de bekar kalasan, ninne ninne

Eğer anay vermezse, evde de bekar kalasan, ninne ninne

Evlerinin önü bakla

Güvercinler atar takla, döner takla

Al beni koynunda sakla

Ninne yavrum ninne

Esmer yarim ninne, ninne ninne

Al beni koynunda sakla

Ninne yavrum ninne

Esmer yarim ninne, ninne ninne

Hele ninne olasan, Allahından bulasan

Hele ninne olasan, Allahından bulasan

Eğer anan…

SEVCAN ORHAN EVLERİNİN ÖNÜ YONCA DİNLE!

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