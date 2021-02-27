Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!
Sevcan Orhan'ın muhteşem sesiyle dinlediğimiz Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!
Türk müziği için önemli yere sahip Sevcan Orhan muhteşem sesiyleEvlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Sevcan Orhan Evlerinin Önü Yonca şarkı sözleri! Evlerinin Önü Yonca dizle!
EVLERİNİN ÖNÜ YONCA ŞARKI SÖZLERİ!
Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca, dam boyunca
Boyu uzun beli ince
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Boyu uzun beli ince
Ninne yavrum ninne
Esmer yavrum ninne
Ninne ninne
Hele ninne olasan, Allahından bulasan
Hele ninne olasan, Allahından bulasan
Eğer anay vermezse, evde de bekar kalasan, ninne ninne
Eğer anay vermezse, evde de bekar kalasan, ninne ninne
Evlerinin önü bakla
Güvercinler atar takla, döner takla
Al beni koynunda sakla
Ninne yavrum ninne
Esmer yarim ninne, ninne ninne
Al beni koynunda sakla
Ninne yavrum ninne
Esmer yarim ninne, ninne ninne
Hele ninne olasan, Allahından bulasan
Hele ninne olasan, Allahından bulasan
Eğer anan…