Son dakika haber! Evlerini kumarhaneye çevirdiler
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Son dakika haber! Evlerini kumarhaneye çevirdiler

28.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:49

Gelen son dakika haberine göre Evlerini kumarhaneye çevirdiler Hatay'da evde kumar oynayan ve oynatanlar hakkında cezai işlem yapıldı Hatay'da Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen eve, polis baskın düzenledi.

Evlerini kumarhaneye çevirdiler

Hatay'da evde kumar oynayan ve oynatanlar hakkında cezai işlem yapıldı

HATAY - Hatay'da Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen eve, polis baskın düzenledi.

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Alınan Bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde, Hatay İl emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Turunçlu Mahallesi Göktepe Sokak üzerinde bulunan ikamet içerisinde 15 şahsın kumar oynadığı bilgisi alması üzerine ikamete baskın düzenlediler.

Yapılan baskında,ikamette bulunan masa etrafında bulunan A.A., U. İ., H. Ç., B.G., M. K., T.K. isimli 6 şahsın iskambil kağıtları ile poker diye tabir edilen oyunu oynadıkları, masa üzerinde bulunan toplam 148 adet iskambil kağıdına, 199 adet oyun puluna, 5 adet 200 TL, 29 adet 100 TL, 60 adet 50 TL ve 27 adet 100 Dolar toplamda 6900 TL ve 2700 Dolara el konuldu.

İkamet sorumlusu olan Ö. S. ve işyerini işleten yabancı uyruklu R. H. isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Poker oynayan 6 şahsa kumar oynamaktan 1.225 TL idari para cezası kesilmesinin ardından, ikamette bulunan 15 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamaktan dolayı gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber! Evlerini kumarhaneye çevirdiler
Son dakika haber! Evlerini kumarhaneye çevirdiler
Son dakika haber! Evlerini kumarhaneye çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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