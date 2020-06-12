Evlerine bidon bidon su taşıyorlar Evlerine bidon bidon su taşıyorlar Hatay'da, dağdan gelen kaynak suyun şifalı olduğuna inanan mahalle sakinleri çeşmeden doldurdukları bidonları evlerine götürüyor Hatay'da şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Evlerine bidon bidon su taşıyorlar

Hatay'da, dağdan gelen kaynak suyun şifalı olduğuna inanan mahalle sakinleri çeşmeden doldurdukları bidonları evlerine götürüyor

HATAY - Hatay'da şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Samandağ ilcesine bağlı Tekebaşı Mahallesinde yaklaşık 61 yıl önce ilçe sakinleri dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırdı. Traktör ve otomobilleriyle çeşme başına gelen mahalle sakinleri ve çevre mahallerindeki vatandaşlar şifalı olduğuna inandıkları suyu, yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine götürüp, tüketiyor.

Mahalle sakini Anter Güngör, "Bu dağdan geliyor ve doğal kaynak suyunun şifalı olduğunu söylüyorlar, buna inanıyorlar böyle bir özelliği varmış. Çevre illerden su almaya gelenler de var. Şifalı olduğunu düşündükleri için bütün halk buraya ilgi gösteriyor dedi.

Kaynak: İHA