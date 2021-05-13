Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler
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Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler

Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Küçükköy köyünde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında köy yolunda yürüyüş yapan iki kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kurallarına uymamak gerekçesiyle 4 bin 100'er lira ceza kesildi.

Rize'nin Küçükköy köyünde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında köy yolunda yürüyüş yapan iki kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kurallarına uymamak gerekçesiyle 4 bin 100'er lira ceza kesildi.

Rize'nin Küçükköy köyünde Muhammet Seferoğlu ve Yakup Tabak köy yolunda yürüyüş yaptıkları sırada köyde denetim yapan jandarma ekiplerince taraflarında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını ihlal etmek ile maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar ise köyde yürüyüş yapmanın yasak olmadığını ve sağlık sorunlarından dolayı yürüyüş yapmak zorunda olduklarını dile getirseler de ceza yemekten kurtulamadı.

Haklarında cezai işlem uygulanan vatandaşlardan Muhammet Seferoğlu, ayaklarından rahatsız olduğunu ve yürüyüş yapması getirerek "Ben 35 senedir ayağımda 2-3 ameliyat oldum. Ayağımda damar tıkanıklıkları var. Benim ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor. Sokağa çıkmanın yasak olduğunu da bilmiyordum. Evimden 100 metre mesafede idim. Bir dahaki sefere iki kere yaz bilmiyordum dedim. Ama hiç Tolerans tanımadılar. Bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben tedavi amaçlı dolaşıyordum" dedi.

Evinden 50 metre ileride ekiplere yakalanan Yakup Tabak ise "Ben her gün doktor tavsiyesi üzerine yürümek zorundayım, oruçta tutamıyorum. Zaten en fazla 100 metre yürüyebiliyorum daha fazla yürüyemiyorum. Bana tuttu ceza yazdılar. Ben köyün içerisinde yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim mezarlığa kadar gidip gelirdim. Ben cezamın iptalini istiyorum" diye konuştu. - RİZE

Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler
Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler
Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler
Evlerinden 50 metre uzakta 4 bin 100 lira ceza yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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