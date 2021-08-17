EVLERİ YANAN KARDEŞLERİN YÜZÜ GÜLDÜREN HEDİYE
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EVLERİ YANAN KARDEŞLERİN YÜZÜ GÜLDÜREN HEDİYE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangınında evlerini kaybeden iki erkek kardeşe, Belediye Başkanı Mehmet Oktay bisiklet ile akülü araba hediye etti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangınında evlerini kaybeden iki erkek kardeşe, Belediye Başkanı Mehmet Oktay bisiklet ile akülü araba hediye etti.

Marmaris'in Bayır Mahallesi'nde orman yangının da evleri yanan ailelere ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bahçede oturan Mehmet Turhan(11) ve Çınar Şen(6) kardeşleri ağlarken gördü. Çocuklarla görüşen Başkan Oktay, ikisinin bisikletlerinin evleri ile birlikte yandığını öğrendi. Bayır Mahallesi'ne bugün gelen belediye ekipleri, yanan evle ilgili hasar tespit incelemesi yaptı. Baba Turgut Şen'e evinin tüm ihtiyaçlarının giderileceği sözü verildi. Mehmet Turhan'a bisiklet ve Çınar Şen'e akülü araba hediye edildi. Şen kardeşler bisiklet ve akülü aracı yüzlerinde tebessümle evlerinin önünde sürdü. Baba Turgut Şen ve iki oğlu belediye başkanına sarılarak teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için şahsım ve belediye olarak her şeyi yapmaya hazırım. Yüzlerde tebessümü görmek kadar gurur verici bir şey yok dedi. Hediyeleri teslim eden Başkan Oktay ve ekibi kırsal mahallerde incelemelerine kaldığı yerden devam etti.

EVLERİ YANAN KARDEŞLERİN YÜZÜ GÜLDÜREN HEDİYE
EVLERİ YANAN KARDEŞLERİN YÜZÜ GÜLDÜREN HEDİYE
EVLERİ YANAN KARDEŞLERİN YÜZÜ GÜLDÜREN HEDİYE
EVLERİ YANAN KARDEŞLERİN YÜZÜ GÜLDÜREN HEDİYE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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