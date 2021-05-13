Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti

Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlarda evleri hasar gören vatandaşlara hem geçmiş olsun, hem de bayram ziyareti gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlarda evleri hasar gören vatandaşlara hem geçmiş olsun, hem de bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı noktada yangın çıktı. Dikmeli köyü ve Ulucami mahallelerinde çıkan yangınlarda evlerde maddi hasar oluştu. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve beraberindeki ilçe protokolü çıkan yangınlar sebebiyle evleri hasar gören aileleri ziyaret etti. Hasarlarla ilgili bilgiler alan protokol üyeleri, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılması gereken tüm konularda yardım sözü verdi. - DÜZCE

Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti
Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evleri hasar gören ailelere bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:41:28. #1.16#

title