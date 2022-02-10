Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı (2) - Haberler
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Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı (2)

5 KARDEŞ HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDIKayseri'de son 1 ay içinde girdikleri 4 evden 274 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çalan N.S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), S.E. (20) ve S.Y. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KARDEŞ HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Kayseri'de son 1 ay içinde girdikleri 4 evden 274 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çalan N.S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), S.E. (20) ve S.Y. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

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