EVLENMEYE HAZIRLANAN ÜNLÜ OYUNCU BABA OLUYOR

Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Selahattin Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer'den güzel haber geldi. 2.sayfa'nın iddiasına göre; Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu ve evlilik hazırlıklarına başladıkları öğrenildi. Çift bebeklerini kucaklarına almak için büyük bir heyecan yaşadıkları öğrenildi.

Selahattin Paşalı kimdir?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir. Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyan oyuncu, craft oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. 2017 yılında Kalp Atışı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Selahattin Paşalı, daha sonra Leke dizisinde rol aldı. 2020'de Aşk 101 dizisinde Osman karakterini canlandırdı. Selahattin Paşalı, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Selahattin Paşalı'nın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Leke Arda dizi

2017 – Kalp Atışı dizi

2020 - Aşk 101 dizi

2022 - Balkaya film